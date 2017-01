Utforsker mulighetene

De siste dagene har det kommet noen avklaringer rundt spillerne som Alta IF ønsker å skrive kontrakt med. Sega Ngom har signert for Finnsnes, og er naturlig nok ute av bildet. Onsdag ble det klart at Svein Ove Thomassen og Kjetil Thomassen trapper ned, mens Christian Reginiussen satte navnetrekket på en ny ettårskontrakt.

Dermed gjenstår det to spillere som var i Alta IF-stallen i fjor, nemlig Thomas Torgersen og Mathias Dahl Abelsen. Begge fikk nytt tilbud etter kontraktene deres gikk ut ved årsskiftet, men så langt har ikke klubben fått noe endelig svar. Dahl Abelsen besvarte ikke Altapostens henvendelser torsdag, men Torgersen hadde følgende å si om situasjonen:

– Jeg har valgt å ikke stresse med denne avgjørelsen, og heller utforske de mulighetene som er der. Jeg reiser litt rundt og prøvespiller i noen klubber, så får vi se hva som skjer. Jeg har ingen konkrete tilbud å forholde meg til utenom Alta IF, men det er jo tidlig på året. Kanskje dukker det opp noe som er umulig å si nei til, smiler Torgersen.

Han ønsker å bruke januar måned til å sondere terrenget. Samtidig er han klar på at det kan bli en ny sesong i Alta IF-trøya. Torgersen har vært en av klubbens sterkeste kort de siste årene, og har på sitt beste vist at han har et høyere nivå inne.

– Jeg utelukker ingenting. Jeg har hatt det veldig fint i Alta, så det vil ikke være noen nedtur å gå på en ny sesong i gult og blått. Men jeg er nysgjerrig av meg og ønsker å veie opp ulike alternativer før jeg fatter en beslutning.

Rune Repvik har tidligere sagt til A-sporten at han har forståelse for spillere som ser seg om etter nye utfordringer. Men det betyr også at døra plutselig kan bli lukket dersom klubben finner et alternativ de heller vil går for. Alta IF-treneren ønsker å ha det meste på plass innen 1. februar.

– Jeg har full forståelse for det. Man har ingen garantier når kontrakten er gått ut, så det er bare noe jeg må forholde meg til. Vi får se hva som skjer, avslutter Torgersen.