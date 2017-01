Spurtet til seier

Talvikingen Andreas Nygaard stakk av med seieren i den kinesiske utgaven av Vasaloppet, som gikk natt til onsdag. Dette var sesongens første skikkelige langløp på 50 kilometer i Changchun.

– Nå skal jeg hjem og sove, sa Nygaard med et smil til NRKs direktesending. Nygaard var i mål på tiden 2.11.35,3.

Langdistanserennet gikk over 2 x 25 kilometer. Ifølge Nygaard gikk det sakte i begynnelsen.

– Alle gikk nok og tenkte at det ville eksplodere ut på annenrunden. Der gikk det fort. Vi var åtte-ni mann som kom av gårde. Jeg ble veldig sliten mot slutten. Hovedmålet var å krysse målstreken først, så dette var en stor dag for meg, sa 26-åringen.

Lagkamerat fra Team Santander, svenske Jens Eriksson, kom på 2.-plass. Stian Hoelgaard endte på 3.-plass.

Løpet sendes i reprise på NRK1 i skrivende stund, og kan sees gratis på nett-TV.