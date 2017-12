– Posisjonens uforutsigbarhet er et problem

pluss

– Demokrati i forhold til forutsigbarhet opplever jeg som et problem i forhold til posisjon. Greit at flertallet har stor innflytelse fordi de er i flertall. Men poenget er at opposisjonen ikke får tilgang til samme informasjonsflyt. Dette fører til at posisjonen snur i sak etter sak, ute vår viten, sier Ellingsen etter fylkestinget.

Gikk som håpet

Det han imidlertid er tilfreds med, er utfallet av flere samferdselssaker rettet mot vestfylket.

– Det gikk som vi hadde håpet på. Både når det gjelder kombikaia i Alta og de generelle vedtakene innenfor infrastrukturen. Det jeg har satt spørsmålstegn ved i behandlingen av sakene er hvordan det politiske flertallet bruker administrasjonen i fylket, og hvordan posisjonen saksbehandler sakene. For vi opplever stadig manglende informasjon. Ta kombikaia. Det nye er, slik jeg oppfattet det, at man har et mer overordnet perspektiv på den totale løsningen, og det er for så vidt bra, sier Alta-politikeren Ellingsen.

Mange behandlinger

Han legger til at de sakene som handler om infrastruktur i vestfylket har tidligere vært behandlet i fylkestinget og hovedutvalg, men først nå er det bevilget midler.

Ellingsen er også tilfreds med to-rotasjonsvedtaket i forhold til hurtigbåten VargsundXpressen.

– Tidligere har Hammerfest hatt et mer negativt syn på denne båtruten, men har nå snudd, noe jeg er glad for. Jeg håper også Hammerfest ser fordelen med ruten. Dette er et infrastrukturtiltak og har også med arbeidsmarkedet å gjøre. For Alta handler det i stor grad om tilgjengelighet til blant annet sykehuset. Noen har forsøkt å gjøre det til et økonomispørsmål, men det skjønner jeg ikke i det hele tatt.

– Den andre rotasjonen koster bare 300.000 kroner, om jeg husker rett. Kjøres den ikke må man ut med en kompensasjon til leverandører for tapte inntekter på 2,2 millioner kroner. Det poenget greide vi ikke å løfte fram i debatten, sier han.

Skuffet

At det ikke ble avsatt midler til lys og lydutstyr til Alta videregående skoles auditorium skuffet Høyre-politikeren.

– Jeg ble veldig skuffet. Bygget er fantastisk og det er en skole for hele Finnmark og Nord-Troms. Og så ser ikke posisjonen nødvendigheten i å investere i nødvendig utstyr til auditoriet. Jeg er helt sikker på saken kommer opp igjen. Og igjen har vi dette med forutsigbarhet med posisjonens saksbehandling og styringsdyktighet, sier Kristen Albert Ellingsen.