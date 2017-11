pluss

Torsdag sist uke holdt Åsheim og kollegaen Aksel Brasøy seminaret «Fra ide til marked» i Alta for å fortelle hva som skal til for å lykkes som gründer og hva Innovasjon Norge kan bidra med for å hjelpe på veien. Det er nemlig slik, at selv om du står inne med det som kan virke som verdens beste ide, er det ifølge Åsheim mange som har brent seg på det å ikke ha gjort gode nok undersøkelser før man gjør store investeringer i produkt og utstyr.

Møtepunkt

– Grunnen til at vi gjennomfører slike seminarer, er for at vi skal gi de informasjon de trenger for å gå frem når de skal starte opp, samt gi de verktøyene for å komme i gang. Men også fordi vi i Innovasjon Norge ønsker å satse på gründere. Dette fordi vi tror fremtiden ligger i de gode ideene som kan vokse seg videre og bli store både nasjonalt og internasjonalt, forklarer Åsheim – og viser til blant annet Alta-bedriften SmartDok.

For enkelte av gründerne ble derfor møtet med Innovasjon Norge en vekker.

– Alle gode ideer krever mye forarbeid. Det er veldig lett å brenne seg fordi man tror markedet er modent, bare fordi man har en god ide. Vårt fokus er å få gründere til å vurdere markedet opp mot ideen, før man investerer masse utstyr og utvikling, sier Åsheim.

Det er her Innovasjon Norges «verktøykasse» kommer inn.

– De lærer metodikk for å få mest mulig informasjon, før de bruker tid og penger på produktet, hvordan vi kan hjelpe de med blant annet etablerertilskudd for å teste og videreutvikle en forretningsidé, til hva andre aktører som kommunen og banker kan gjøre, forklarer han.

Mange muligheter

Av de 23 som møtte opp på seminaret i Alta, var det stor variasjon mellom gründerne.

– For noen er det å være gründer en hobby, mens andre vil ha dette som levebrød. Noen er helt i starten, mens andre hadde gått inn med friskt mot og kommet langt i prosessen.

Her ligger også lista for hvem som får tilskudd til videreutvikling.

– Vi jobber med alle, men når vi går inn med bidrag, så er det til de med størst potensial og de med store ambisjoner – både nasjonalt og internasjonalt. Sånn sett er de beste ordningene forbeholdt de beste, sier Åsheim, og oppfordrer alle som sitter inne med en ide til å ta kontakt med Innovasjon Norge.