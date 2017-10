– Vi må ikke tro at vi er høyere rangert enn folket

pluss

Unggutten Thomas Fredrik Kristensen hadde klar melding til representantskapsmøtet i Finnmark Ap under helgas møte i Karasjok. Alta-gutten tok et kraftig oppgjør med arrogansen som råder i sykehussaken, spesielt i etterdønningen av folketoget i hjembyen.

Ombudsmenn for folket

– Det er nemlig folket det handler om.Vi som politkere et ombudsmenn for folket, og kun det. Vi må ikke tru at vi på noen som helst måte står høyere rangert enn folket, fordi vi står nærmest makta. Da kan vi like godt finne på noe annet, var den klare meldingen fra AUF-politikeren, som var i Alta-delegasjonen sammen med ordfører Monica Nielsen, Inger Lise Balandin, Steinar Karlstrøm og Bente Leirbakken.

Uten bakkekontakt?

I Alta Ap har irritasjonen over reaksjonsmønsteret til Finnmark Ap i sykehussaken vært stor. Det var unggutten fra AUF som første an i denne saken og hadde følgende spørsmål til forsamlingen.

– Har vi virkelig mistet bakkekontakten så mye med folk at vi ikke lenger gidd å bry oss om tusenvis av mennesker som går i demonstrasjonstog for det som e dem aller kjærest, nemlig helsa deres?

Det hjalp ikke nevneverdig i forhold til en votering knyttet til utredning. Et forslag om et krav om en helhetlig utredning av sykehusstruktur fikk 10 stemmer av 42 stemmeberettigete.

Måtte si ifra

Det forhindrer ikke at unge Kristensen er fornøyd.

– Jeg synes det var viktig at vi sa i fra på representantskapsmøtet i Karasjok. Selv om det ikke er støtte for utredning, er mitt inntrykk at mange ikke er fornøyd med håndteringen av denne saken i Finnmark Ap og det faktum at vi ikke tar innbyggerne på alvor, sier Thomas Fredrik til Altaposten etter helgas møte.