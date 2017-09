De to «jakten-bøndene» Ingvar Alstad fra Selbu i Steinkjer og Rolf Gjølstad fra Vestby i Akershus skal mandag kveld i beste sendetid på TV2 på date med 10 friere hver, som har skrevet frierbrev til dem. Frierne får fem minutter hver med bonden for å overtale eller sjarmere bonden om at han skal ta dem med videre.

TV 2 skriver i sin pressemelding at Iselin Wilhemsen (23) fra Smørfjord i Porsanger bor i Alta med sin datter på halvannet år og er veldig glad i dyr. Hun skal på speed date med Ingvar Alstad. Liv Pedersen omtaler TV2 som pensjonert med to barn og barnebarn og en som er opptatt av det alternative. Hun skal date Vestby-bonden Rolf Gjølstad. Liv Pedersen (60), pensjonert, to barn og barnebarn. Er opptatt av det alternative.

Venninnen skrev brev

Iselin Wilhelmsen sier til Altaposten at det er hennes venninne som skrev brevet til bonden for henne.

– Vi så på reklamen for Jakten på kjærligheten og hun foreslo at jeg skulle sende brev. Hun skrev det for meg og leste det opp før det ble sendt, men jeg fikk lettere sjokk når de ringte meg fra TV2 og sa at bonden hadde valgt meg ut som en av de 10 han skal date. Og bare for å ha det sagt, jeg var skikkelig nervøs før opptaket til speed-daten. Dette var så definitivt utenfor min komfortsone, for med kamera midt i ansiktet er det vanskelig å være helt seg selv, og de fem minuttene vi hadde til rådighet gikk fort, veldig fort – og så kan jeg ikke røpe noe mer, sier Iselin til avisa.

Ordnet selv

Liv Pedersen (60) som flyttet fra Alta for 34 år siden og nå bor i Trondheim, forteller at hun selv meldte seg på og skrev brev til bonden.

– Jeg visste ikke egentlig hva dette var for et program, men så tenkte jeg at nå har jeg sjansen til å få være med på noe annet enn jeg ellers deltar i og. Så var jo bonden kjekk også, sier Liv.