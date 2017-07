Lover flere fulltreffere

Eirik Lund Holm scoret sitt første mål for sesongen i 2-0-seieren over Skeid på bortebane for vel en uke siden og lyktes igjen da Alta IF slo Follo med samme sifre i helga.

– Før sesongstart tenkte jeg at tosifret antall scoringer burde være mulig, men jeg fikk ingen god start selv om jeg kom til store målsjanser. Nå som de to første er satt blir det gjerne slik at skuldrene senkes litt og det gjør ting litt enklere når neste mulighet dukker opp. Jeg mener derfor at jeg trygt kan love flere fulltreffere, men om jeg klarer ti vil høstsesongen vise, sier båtsfjordingen som i vinter kom tilbake til Alta IF, klubben han forlot til fordel for BUL høsten 2012.

Han dro videre til Førde i juni 2014 og scoret da åtte mål på de 16 kampene han fikk for vestlandsklubben den første sesongen. I 2015 stoppet det på fire scoringer før han i fjor endte opp med beskjedne tre.

Jakter hjemmescoring

Begge de første scoringene kom på fremmed gress, men nå vil Lund Holm også vise hjemmepublikummet at han er en målscorer.

– Det er deilig å oppleve at det endelig løsner etter en hel vårsesong uten scoringer, men det er ikke slik at jeg sier meg fornøyd med disse to. Jeg har hatt store scoringsmuligheter i Finnmarkshallen og når Bærum kommer på besøk til helga har jeg veldig lyst å vise hjemmepublikummet at jeg kan score mål, sier Lund Holm som av trenerteamet blir tildelt to stjerner på A-børsen.

Gruet seg litt

Trener Rune Repvik hadde før avreise sesongåpningen mot Follo (vant 2-0) i april i bakhodet. Da fikk han se et gjestende lag som hadde ballen veldig mye uten at de skapte mange store sjanser. Han innrømmer i dag at han gruet seg litt til bortekampen.

– Etter kampen i vår var jeg helt sikker på at Follo kom til å plukke mange poeng. De er et ekstremt ballsikkert lag, men har ikke lyktes poengmessig. Men etter at de slo Skeid og spilte 0-0 mot KFUM i de to siste før ferien, og spilte uavgjort mot Bærum i første kamp etter ferien, så gruet jeg meg litt til denne kampen, sier Repvik før han legger til:

– Så 2-0 borte på naturgress er et resultat jeg er veldig godt fornøyd med. Vi hadde flere sjanser etter 1-0-scoringen og burde ledet med to-tre mål 15-20 minutter ut i kampen. Men etter det hadde de ballen veldig mye og for vår del ble det etter hvert en forsvarskamp med lavt press. Det krever ekstremt mye av guttene, men de taklet det på en veldig god måte. Kampbildet ble omtrent som vi forutså og vi straffet dem på de tingene vi trodde vi kunne straffe dem på, nemlig overganger.

Enkel suksessoppskrift

HamKam slo Asker 2-1 og troner forstatt på tabelltopp ett poeng foran Alta. Lund Holm ønsker derimot ikke fokus på tabell, opprykk eller kvalifiseringsplass (lag nummer to spiller kvalifisering).

– Suksessoppskriften så langt har vært trygg defensiv organisering og at alle gjør den jobben de skal gjøre. Vi skal fortsette med det uten å tenke tabell og konsekvenser. Blir fokuset at vi skal rykke opp kan høstsesongen bli både skuffende og tung om vi ripper i noen kamper utover høsten. Alle vet derimot hva som må til for at vi skal være i øvre skikt og at hver enkelt spiller gjør sin jobb slik den skal gjøres vil være vårt fokus resten av sesongen, avslutter Eirik Lund Holm.