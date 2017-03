Gir snøkontrakter verdt 150 millioner

Representantene for Mesta Drift AS, NCC Norge AS og Kautomaskin AS kunne i dag forlate Statens vegvesens lokaler i Alta med hver sin «gullkantende» kontraktperm med signaturer, som sikrer kontrakter for brøyting de neste fem årene.

– Jeg synes det er fint å kunne møte dere personlig som har fått kontraktene for vinterdrift, sa Oddbjørg Mikkelsen, leder av veiavdelingen i Finnmark for Statens vegvesen.

– Kontraktene er enkle, det handler om brøyting og strøing, sa byggeleder i vegvesenet, Øyvind Bjørn.

Statens vegvesen har totalt 616 kilometer vei som skal brøytes og holdes ved like vinterstid i Alta, Kautokeino, Loppa og Hasvik. Femårskontraktene som er tildelt nå er verdt totalt 150 millioner kroner. De nye kontraktene gjelder for perioden fra 1. september 2017 og fram til 2022.

Av den totale veilengden er det 338 kilometer er riksveg, 245 kilometer fylkesveg og 31 kilometer gang- og sykkelveg.

Oddbjørg Mikkelsen forteller at Statens vegvesen mottok mellom tre og seks tilbud i hvert kontraktsområde. Det er entreprenørene som leverte de laveste tilbudene som nå har fått kontrakt for hvert sitt område. Kontraktene fordeler seg både på lokale og nasjonale entreprenører.

Roy Yngve Thomassen har fått fornyet kontrakt for brøyting i Loppa og Hasvik, mens de øvrige entreprenørene er nye i sine områder.

I kontraktspermene er det nøyaktig beskrevet hvordan jobben skal gjøres og på spørsmål fra avisa når brøytebilen skal ut og fjerne snø, blir det opplyst at ved uvær skal man ut uansett – mens det ellers skal brøytes så snart det har falt to centimeter snø.

– Vi ser fram til å se dere her jevnlig de kommende fem årene og vi ønsker dere lykke til med oppdraget, sa Mikkelsen avslutningsvis.

Selskapene Roy Yngve Thomassen AS og Anlegg Nord AS skal signere sine kontrakter seinere.

Så mye koster det å holde snøen unna:

Alta:

NCC Norge AS 39,9 mill.

Langfjord:

Mesta Drift AS 25,7 mill.

Masi:

Anlegg Nord AS 16,9 mill.

Kautokeino:

Kautomaskin AS 22,0 mill.

Loppa-Hasvik: