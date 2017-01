Seiler uten sertifikat

Det er Sjøfartsdirektoratet som forteller at erstatningsferga «Sjøservice 1», som har gått i rute mellom Nyvoll og Kongshus – blant annet for å sikre melkebiltransport til Årøya, har gått uten passasjersertifikat i en hel måned. Ferga Sjøservice 1 har fartssertifikat som lasteskip.

Kreves sertifikat

Sjøfartsdirektoratets avdelingskontor i Hammerfest avviser å kommentere saken ut over å fortelle at direktoratet har en sak til vurdering. De henviser til hovedkontoret i Haugesund.

I juli 2012 ble deler av forskriften om passasjerfartøy endret til å gjelde «fartøy». I forskriften heter det:

– «Passasjerfartøy» endres til «fartøy» for å fjerne eventuell tvil om at forskriften gjelder alle fartøy som fører passasjerer, f.eks. fiskefartøy og lastefartøy.

Sjøservice 1 har dermed ifølge forskriften ikke lov å føre passasjerer, noe som betyr at ferga ikke kan ha sjåføren på melkebilen med på overfarten, dersom forskriften skal følges til punkt og prikke. Det er bare mannskapet eller personell tilknyttet rederiet som kan være om bord.

– Sjøservice 1 kan ikke gå i rute uten nødvendig sertifikat, og jeg kan ikke se at den har noe passasjersertifikat registrert her i vår database, sier Kjersti Jørgensen i Sjøfartsdirektoratet.

Ikke fylkets ansvar?

Altaposten har spurt samferdselssjef Jørgen Blix i fylkeskommunen om fylket kan leie inn ei ferge uten nødvendige papirer til å gå i rute som erstatningsferge. Blix sier fylkeskommunen har en avtale med Tecto Entreprenør AS om rutedrift på sambandet Kongshus-Nyvoll.

– Vi forutsetter naturligvis at leverandør, og eventuelle underleverandører, overholder relevante lover og forskrifter under utførelse av oppdrag for fylkeskommunen, sier Blix.

Altaposten har forsøkt å få tak i daglig leder Kenneth Strifeldt i Tecto Entreprenør AS, men han har ikke svart på telefon.

Politisk ansvarlig for samferdelskontraktene i Finnmark, hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken, sier han forutsetter at alle partene i oppdragene rundt utbyggingen av havnene i Årøy-sambandet har nødvendige papirer i orden for transporten de utfører.

– Er det alvorlig hvis man har seilt en måned uten nødvendige passasjersertifikat?

– All transport, enten det er på land eller på havet, skal følge de tillatelsene som gjelder, men disse detaljene er det sjelden politikerne får spørsmål om. Vi er byggherre på oppdraget, så jeg regner med at administrasjonen har den nødvendige kontakten med entreprenøren, sier Bakken.