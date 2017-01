Må slåss mot de store

I går gikk fristen for å prekvalifisere seg for byggingen av omsorgssenteret ut. Summen på totalentreprisen er beregnet å havne rett undert en halv milliard, med inntil 2,5 års byggetid. Disse fem hadde levert inn dokumentasjon før fristen:

NCC

Consto

Roald Johansen/Harald

Nilsen/Ulf Kivijervi

Hent

Peab Bjørn Bygg

Av disse må to regnes som lokale; Bjørn Bygg og konstellasjonen Johansen/Nilsen/Kivijervi. Consto er landsdekkende med Tromsø som hovedsete, Hent er landsdekkende med Heimdal som hovedsete og NCC er landsdekkende med Oslo som utgangspunkt.

– Fem er et godt antall. Vi hadde satt minimum tre og maksimum sju, og fem er midt i mellom. Jeg er ikke overrasket over at nettopp disse fem meldte seg, sier Alta kommunes prosjektleder, Johan Fredrik Nilsen.

Gode relasjoner

Halvdan Heggheim hos Harald Nilsen AS er heller ikke overrasket.

– Alle de fire andre var til stede på dialogkonferansen i høst, så vi måtte forvente at de kom på banen, sier Heggheim.

Selv prøver han seg med samarbeid med de to andre entreprenørene i Alta som er på omtrentlig samme størrelse som Harald Nilsen. Samlet hadde de tre en omsetning på 450 millioner i 2016. Å bygge omsorgssenteret sammen blir derfor ikke noe problem.

– Entreprisen er omtrent lik det vi omsetter for i løpet av ett år, og her snakker vi 2,5 års byggetid, så det skal gå helt fint, sier Heggheim.

– Hvorfor akkurat dere tre?

– Vi har gode relasjoner og kjenner hverandre godt. Vi driver også mye likt og har omtrent samme størrelse, noe som gjør det enklere. Vi har hatt gode samtaler og det har vært enkelt å bli enig om hvordan vi skal gjøre dette sammen, sier Heggheim.

Frykter Alta-konkurransen

Direktør Arild Østgård i Bjørn Bygg, som omsetter for omtrent det dobbelte av Alta-trioen, frykter først og fremst nevnte trio når slaget om anbudet skal stå.

– De blir tøffe å slå. Jeg har veldig respekt for entreprenørene fra Alta, dette er et miljø som har imponert meg i mange år. De er tøffe, men også gode konkurrenter, sier Østgård.

Han har store deler av Finnmark-administrasjonen sysselsatt i Tromsø for tiden, fordi det er tilnærmet tørke for selskapet i Finnmark. Å få tilslaget på omsorgssenteret er derfor en prioritert oppgave.

Da må han også slå Hent AS, som han har tapt anbud mot både i Tromsø og på Melkøya. I kjølvannet av Hent sin prosjekter i Tromsø, K1 og The Edge, er det en drøss av konkurser og tvister. Underentreprenører har gått overende.

Tromsø Elektro, som hadde elektroinstallasjonene på K1, hadde en konflikt med Hent som gikk på sluttoppgjøret. Konflikten endte med forlik dagen før saken skulle opp i retten, skriver Nordlys.

Entreprenøren Roald Madsen gikk også til sak mot Hent etter K1-prosjektet. Saken dreide seg om oppgjørskrangel. De kjørte saken til retten og vant i all hovedsak fram, skriver Nordlys.

Enkeltpersonforetaket Dalan fikk kontrakten sin opphevet under arbeidet med K1-tomten – og stevnet Hent for kontraktsbrudd.

Er på plass i Finnmark

– Jeg vil ikke kommentere hva konkurrentene våre har gjort i Tromsø, det blir å kaste stein i glasshus, sier Østgård.

– Dette har jeg ingen kommentar til. Det er heller ikke noe tema i prekvalifiseringen, sier Nilsen i kommunen.

Verken markedssjef Øyvind Kvarme eller markeds- og utviklingsdirektør Knut Alstad i Hent har svart på Altapostens henvendelser i dag.

De to siste som har meldt seg på er den nordnorske giganten Consto, som bygde Amfi Alta og har en liten prosjektorganisasjon i Alta, samt NCC. Consto omsatte for 2,5 milliarder i fjor, mens NCC samlet omsatte for 5,3 milliarder i alle sine avdelinger. Hent omsatte også for 5,3 milliarder, men da bare på bygg. For øyeblikket er de i Finnmark for å bygge 9.000 kvadratmeter nybygg og rehabilitere 1.500 kvadratmeter av Statoils bygningsmasse på Melkøya.

Nilsen regner med å bruke 14 dager på å vurdere om alle de fem som har sendt inn dokumentasjon er kvalifisert til å gå videre til anbudsrunden.