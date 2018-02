– Før satt de på hvert sitt nes

nyheter

Tall fra politidirektoratet viser at seksuelle overgrep mot barn har eksplodert de siste årene. Fra 2016 til 2017 var økningen på 16,8 prosent, mens siden 2013 har økningen vært på hele 206,7 prosent frem til tallene fra 2017.

Økt fokus

Ifølge NTB er økningen knyttet til blant annet det at enkelte politidistrikt har store internettrelaterte saker med mange fornærmede, men også andre faktorer kan spille inn som:

n Økt avdekking av mørketall.

n Reell økning.

n Gjerningsmenn når mange ofre gjennom internett.

n Økt fokus på seksuelle overgrep mot barn kan ha bidratt til flere anmeldelser.

n Flere barn og unge tok kontakt med politiet etter Kripos-kampanjen «Ikke alle hemmeligheter skal holdes».

Alle barn er tilgjenglige

Kari-Janne Lid, seksjonsleder for avsnitt for seksualforbrytelse i Oslo politidistrikt, sier til NRK i en sak fra 6. november 2017, at den teknologiske utviklingen kan spille en rolle for økningen.

– Før, dersom man hadde en interesse for barn, måtte man ut på gata og være en lokkemann. Det slipper man i dag. Alle barn er tilgjengelig på nett. De sitter på barnerommet med iPaden sin og pc uten at foreldrene følger med, sier Lid til rikskringkastingen.

I den store Dark-room-saken, og en lignende aksjon kalt Operasjon Duck, sier en av overgriperne ifølge en Aftenposten-artikkel at det begynte med vanlig porno hjemme i stua, før det endte opp med deling av grove overgrepsbilder av barn.

Bilde- og videomaterialet som 89 norske menn fra alle samfunnslag er pågrepet for, er enormt og svært grovt. Ett beslag beskriver politiadvokat Marianne Høyer i Trøndelag politidistrikt slik overfor Aftenposten:

– Bildene kan ikke kalles barneporno. Dette har ingenting med porno å gjøre. Det er dokumentert tortur og overgrep.

Noe av det verste etterforskerne skal ha sett var en voksen mann som forsøkte å penetrere et nyfødt spedbarn, der deler av navlestrengen fortsatt hang på. Etterforskerne sier at overgrepene går i retning av å påføre barna mest mulig smerte, i tillegg til den seksuelle dimensjonen.

Caroline Bjørnstad hos Smiso Vest-Finmmark mener at det er utrolig viktig at man diskuterer pornoen som nettet svømmer over av.

– Jeg er overbevist om at nettpornoen har flyttet på grenser. Den er slettes ikke så uskyldig. Hvis særlig barn får tilgang til grov porno på nett uten at noen er der og snakker med dem om det, så kan det føre til et forvrengt syn på seksualitet og i verste fall til avvikende adferd. Hun konstaterer også at i dag normaliserer overgripere sin tiltrekking mot barn gjennom fellesskap med likesinnende på nettet.

– Før satt overgriperne på hvert sitt nes, mens i dag finner de hverandre og danner grupper på nettet hvor de "normaliserer" og får aksept for sine følelser. Vi ser også av overgrepstallene at stadig flere starter sin overgrepskarriere i ungdomstida, så det å snakke med barn og unge også om seksualitet og om grensesetting for seg selv og andre er svært viktig, sier Bjørnstad.

Oppildnet av de andre

Til Aftenposten sier en av de pågrepne i Dark-room-saken at han ble oppildnet til å begå overgrep via chattingen med likesinnende.

– Chattene trigget meg til å begå overgrep. Jeg tror jeg ville sett på barnepornografiske bilder uansett, men ikke begått fysiske overgrep. Samtalene med de andre fikk meg til å gjøre ting jeg absolutt ikke er stolt av.

Mannen, som også har to barn, skal ha vært lettet da han ble pågrepet.