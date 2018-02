Tar styringen i Ap og lover kamp for akuttilbud

nyheter

Gruppelederen i kommunestyret ble sent torsdag kveld valgt som leder av godt besøkt årsmøte i Alta Ap. Dermed samler Østlyngen nærmest all makt i rosenes leir hos seg, først politisk gjennom gruppeledervervet og nå også ved å ta styringen med partiapparatet.

– Dette er ikke one-man-show, men et teamarbeid. Styret er en pakke, og jeg hadde ikke takket ja til å ta ledervervet om de øvrige ikke hadde sagt ja, sier Østlyngen.

Med seg i styret får han Inger Lise Balandin og Kåre Simensen som nestledere, Hilde Søraa er sekretær og Erik Karlstrøm kasserer. Så blir det comeback i styret etter mange års fravær av tidligere ordfører Odd Arne Rasmussen. Stig Rune Abrahamsen, næringslivstopp og en av viktig stemme fra bygge og anleggsnæringen, er også fast medlem av styret.

Flengende kritikk

På årsmøtet la Odd Arne Rasmussen fram forslag om en ny og mer dynamisk strategi for å sikre Alta viktige helsetilbud. Fra talerstolen vedgikk Rasmussen en sterk skuffelse og frustrasjonen overfor manglende interesse for de helseutfordringer som finnes i Alta-regionen fra partileder Jonas Gahr Støres side, men også over partifeller i Finnmark Ap som nærmest hadde knust alle muligheter for Ap til å gjøre et anstendig valg gjennom sin harselas med velgerne i vekstsenteret.

Kampvillig

Med Østlyngen og Rasmussen i spann i styret i Alta Ap tyder mye på at det blir nye giv for å sikre innbyggernes trygghet for liv og helse. Østlyngen lover at kampen for både fullverdig fødeavdeling og et tilfredsstillende akuttilbud skal intensiveres på alle fronter, ikke minst mot sentrale organ i Ap.

– Vi gir oss ikke. Kampen for både fødeavdeling og akuttilbud på sykehusnivå er legitimt, slår Østlyngen fast som også krever to heldøgns bemannede ambulansefly på basen i Alta.

I tillegg vil han bygge allianser for å få igangsatt veibyggingen i Alta som Høyre/Frp-regjeringen har utsatt fram mot 2030 eller ikke en gang har funnet plass i NTP.

– Alta Ap forsøker å samle lokalsamfunn og næring for å yte press mot samferdselsdepartementet, sier den nye Ap-lederen.

– Vei betyr bompenger

Østlyngen vil imidlertid ikke ta bompenger i sin munn, selv ikke etter at partifelle Geir Ove Bakken manet Ap til å ta ansvar for det han betegnet som helt avgjørende infrastruktur for Alta-samfunnets utvikling.

– Bare Ap er i stand til å ta ansvaret med å få utbygd infrastruktur. Jeg liker ikke å si det, men uten bompenger vil vi ikke få veien alle ønsker komme. Jeg tror Alta Ap ville fått folk i Alta med på en ny Altapakke. Skal vi få realisert boligfelt og gi ungdommen mulighet til å bli i Alta må de ha et sted å bo, sa Bakken i sitt innlegg.

Likevel frykter Østlyngen at Ap på nytt skal bli straffet av folk og velgere for å ta ansvar.

– Bompenger er ikke tema per i dag. Nå må vi få regjeringen til å fortelle oss hva som skal til for at de skal holde løftet om byveien. Sier de at bompenger må til skal vi se på saken, men nå må vi avvente om Solvik-Olsen og regjeringen innfrir løftene de har gitt om realisering av vei uten bompenger, er beskjeden fra Østlyngen.