Fiskekvotene for 2018 klare

Det blir i år tillatt fanget totalt 349.932 tonn torsk.

For sei og hyse er kvotene som er fastsatt på 162.088 tonn sei, mens det er anledning ti, å fiske 110.186 tonn hyse.

Fiskeridirektoratet har justert fartøykvotene i tråd med kvotefleksibilitetsordningen for torsk, hyse og sei nord for 62. breddegrad. Ordningen med kvotefleksibilitet ble innført i fisket etter torsk og hyse nord for 62-graden i 2015, og for sei nord for 61. breddegrad i 2016, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Fiskeridirektoratet mener fangststatistikken for 2017 nå er komplett nok til å foreta overføringer av kvoter mellom 2017 og 2018.

Kvotene på torsk ble godt utnyttet i 2017, og 227 tonn går til fratrekk fra norsk totalkvote for 2018. Totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør da 349 932 tonn torsk i 2018.

Totalkvoten av hyse ble ikke fullt utnyttet i 2017.

Ved årsskiftet gjenstod 14 874 tonn hyse, og i tråd med regelverket innebærer dette at 3 918 tonn ikke kan overføres til 2018, mens 10 956 tonn blir overført til årets totalkvote. Totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør da 110 186 tonn hyse i 2018.

Heller ikke totalkvoten av sei ble fullt utnyttet i 2017, og det overføres dermed 5 138 tonn sei slik at totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør 162 088 tonn sei i 2018, heter det i meldingen fra fiskeridirektoratet.