Flere unge vil bli lærlinger

Maskin- og anleggsbransjen har tradisjonelt stått sterkt i Alta, og begge områdene opplever på landsbasis en formidabel økning i antall lærlinger.

Tall fra Maskinentreprenørenes Forbund, MEF, samt Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene, OKAB, viser at antall lærlinger har økt med 70 prosent siden 2011. De mener samfunnskontrakten for flere læreplasser er årsaken til veksten.

– Ta ansvar

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) kaller veksten i antall læreplasser imponerende.

– Jeg håper andre bransjer lar seg inspirere av det MEF og OKAB får til. Vi er avhengig av at flere offentlige og private virksomheter tar sitt samfunnsansvar og tilbyr læreplasser til elever som skal ta fag- eller svennebrev, sier Sanner overfor NTB.

God kontrakt

Antallet lærlinger for Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) har økt hvert år siden Det var i 2012 at myndighetene og arbeidslivet signerte den første samfunnskontrakten for flere læreplasser, og forbundene tror årsaken til veksten ligger her.

Skal bidra

Administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorp, er også fornøyd.

– Det er gledelig å se det er store ambisjoner på yrkesfagenes vegne i ny regjeringserklæring. Blant annet ved at regjeringen skal bidra til at yrkesfagene har oppdatert utstyr, sier Brodtkorp. Ved årsskiftet hadde de to forbundene 1.577 løpende lærekontrakter, en økning på 181 lærlinger fra året før.