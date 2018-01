Anna Odine jakter OL-tur

nyheter

Et voldsomt snøvær gjorde at de to omgangene i Zao søndag ble en langtrukken affære. Arrangørene måtte ta flere pauser for å rydde spor og tråkke unnarennet, men fikk alle hopperne av hoppkanten til slutt.

Verdenscupleder Maren Lundby er i OL-form og innkasserte fredag sin fjerde strake verdenscupseier. Søndag sikret hun nummer fem. 23-åringen tok ledelsen med 125,4 poeng i første omgang. Lundby hoppet 97 meter. Det var klart lengst.

– Det var utrolig digg. Det har gått utrolig bra og det har vært relativt bra hopping. Man får jo ikke mindre selvtillit av å vinne nok en gang, sier Maren Lundby til NTB.

Hun var litt ustø i landingen i det første hoppet og ble trukket minst 9 poeng. I andre omgang fulgte hun opp med hele 101 meter. Hun vant dermed rennet med 30,2 poeng. Drøye ti poeng mindre enn hun vant med fredag.

– Det lugget til å utkjøringen og det var så vidt jeg klarte å holde meg på beina. Selv om jeg ikke vinner med like mye som fredag er det like deilig å vinne hver eneste gang. Derfor blir det vanskelig å rangere seirene mine, sier 23-åringen.

Passerte Ruud

Triumfen i Zao var Lundbys tiende i verdenscupen. Dermed passerte hun Toten-rekorden til legenden Roger Ruud.

– Jeg må bare beklage overfor Rogern at jeg gikk forbi ham, sier Lundby.

Lundby tangerte samtidig Anders Jacobsen (10 seirer). Kun Roar Ljøkelsøy har flere seirer med elleve.

Yuki Ito og Sara Takanashi sørget for dobbelt japansk på hjemmebane bak Lundby søndag.

– Helt fantastisk. Hun er en utrolig god skihopper. Jeg er litt usikker på om det har vært noen (kvinnelige hoppere) som har hoppet så bra som henne, sier landslagstrener Christian Meyer til NTB.

– Det er helt rått. Hun er ikke bare blitt mer stabil. Hun har også fått et solid system rundt seg samtidig som hun er en proff utøver. Derfor har hun hevet toppnivået sitt også, sier Meyer.

OL-håp

To av de beste tyske jentene sto over i Japan. Katharina Althaus og Carina Vogt dropper Zao for å lade opp til OL i Sør-Korea, men det er ingen tvil om at Lundby er den store gullfavoritten i Pyeongchang.

Anna Odine Strøm og Silje Opseth fortsetter jakten på OL-tur. Duoen ble nummer 15 og 17 fredag, og 19 og 20 søndag. For dem blir søndagens renn avgjørende for om de kommer seg topp 35 på OL-rankingen og dermed kvalifiserer seg for vinterlekene. Den endelige listen blir klar til uka. Anniken Mork kom ikke til finaleomgangen søndag.

Det neste for de norske kvinnelige hopperne er verdenscuprenn i Ljubno i Slovenia neste helg. Så er det hoppingen i Hinterzarten før avreise til OL.

