Dette skjedde mens du sov

I Alta ble en mann i midten av 30-årene stoppet av politiet ved halv tolv-tiden natt til lørdag. Ifølge politiet er mannen mistenkt for å ha kjørt bil i påvirket tilstand. Det ble også gjort funn av hasj på en av passasjerene, en kvinne i 20-årene.

– De har blitt avhørt og både sjåfør og kvinnen i 20-årene blir anmeldt, sier operasjonsleder Asgeir Aule.

I Hammerfest hadde politiet to oppdrag.

Cirka et kvarter over ett, får politiet melding om en mann som lager bråk på et utested. Hendelsen ble tatt hånd om av dørvaktene på stedet.

Kvart på tre blir en kvinne i 20-årene stoppet i en tilfeldig kontroll. Det blir opprettet en sak på for kjøring av bil i ruspåvirket tilstand.

I Kirkenes har politiet opprettet en sak på en 25 år gammel mann. Mannen skal ifølge politiet ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand.

Like etter midnatt rykket politiet ut til en privatadresse i Sør-Varanger. To menn i 50-60-årene røk i tottene på hverandre.

– Det ble utdelt slag, men ikke behov for helsehjelp, skriver politiet på Twitter.