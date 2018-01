Vil kaste sametinget ut av Fefo

nyheter

Bak utspillet fra Etnisk og Demokratisk Likeverd (EDL) ligger det en tiårig praktisering av en styringsmodell hvor Finnmarkseiendommen ledes av et styre hvor Sametinget utpeker halvparten av medlemmene. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme, og styrelederposisjonen går på omgang mellom de fylkestingsoppnevnte og sametingsoppnevnte. Styreleder sitter i en periode på to år.

– Ett av forslagene er at kommunene i Finnmark i fellesskap skal oppnevne det styret som skal bestemme hvordan Finnmarkseiendommen skal forvaltes. En meningsmåling foretatt av Norfakta i uke tre i år, det vil si en helt fersk måling, viser at hele 75 prosent av fylkets befolkning er positiv til at kommunene i fellesskap oppnevner styret som skal bestemme hvordan Finnmarkseiendommen skal forvaltes, påpeker leder i EDL, Jarl Hellesvik.

– Følg folkets råd

EDL og Hellesvik viser til at det nå pågår en diskusjon om hvordan Finnmarkseiendommen skal organiseres i framtiden.

– Det er nå rundt 10 år siden EDL fremmet et forslag om at kommunene i Finnmark i fellesskap skal utpeke alle styrerepresentantene til Finnmarkseiendommen.

Han tror meningsmålingen vil bidra til at flere parti lytter til befolkningen og at forvaltningen av Finnmark reises som sak på de ulike partis årsmøter.

– Resultatet av undersøkelsen bør stimulere til at spørsmålet om vi skal få en annen styringsmodell av Fefo enn den vi har i dag, altså uten at Sametinget er representert. Saken bør reises på de kommende årsmøtene til ulike parti i Finnmark.

– Hvorfor synes de politiske partiene i Finnmark å være lite interessert i denne saken, og tror du det klare resultatet av spørreundersøkelsen vil endre på dette?

– Jeg vil ikke spekulere i manglende interesse for en debatt rundt forvaltningsmodellen, men jeg håper som sagt at undersøkelsen vil bidra til at den bringes opp på bordet til partiene. Er det opptatt av å få en demokratisk styringsmodell bør de benytte muligheten, slår Hellesvik fast.

Spørreundersøkelsen

Spørreundersøkelsem ble bestilt av Etnisk og Demokratisk Likeverd (EDL) og utført av Norfakta. 300 personer bosatt i Finnmark ble stilt følgende spørsmål:

«Det pågår i dag en diskusjon om hvordan Finnmarkseiendommen skal organiseres i framtiden. Ett av forslagene er at kommunene i Finnmark i fellesskap skal oppnevne det styret som skal bestemme hvordan Finnmarkseiendommen skal brukes. Er du i hovedsak positiv eller negativ til dette forslaget?»

Svaralternativene var: Positiv, negativ og vet ikke. Resultatet viser at 75 prosent var positiv, 11 negativ, 13 prosent svarte vet ikke.