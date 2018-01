Savnet mann hentet ned

nyheter

Kraftig vind og dårlig sikt gjorde at ingen hadde klart å ta seg fram til mannen. Ved 1.30-tiden forberedte snøscooterpatruljer fra Røde Kors Hjelpekorps, politiet og Statens naturoppsyn seg på å gjøre et nytt forsøk.

– Lokalt er været såpass mye bedre der, at de mener det er verdt å gjøre et forsøk, sa redningsleder Frode Iversen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS) til NTB natt til tirsdag.

– Vi ser ingenting Kaldere og full storm til natta i leteområdet.

Noe nedkjølt

Ved 3-tiden opplyser HRS at patruljene var kommet fram til posisjonen som lå i nødsignalet. Det er ikke dekning for nødnettet i området, og det var lenge uklart om mannen var på stedet. Tre timer senere kom meldingen om at mannen var hentet ut av området. Redningssentralen takker alle involverte for innsatsen.

En av Forsvarets beltevogner kjørte mannen ned til en ventende ambulanse. HRS sier mannen var noe nedkjølt, men bevisst og at formen var stigende da han ble kjørt ut.

Fjellvant

Utover nødsignalet, som HRS fikk varsel om klokken 7 mandag morgen, hadde redningsmannskapet ikke hatt noen kontakt med den mannlige studenten i 20-årene. Det har ikke vært noen toveis kommunikasjon med mannen, som beskrives som fjellvant.

– Inntrykket er at dette er en erfaren mann, som er på tur med pulk og et par hunder, sa redningslederen mandag.

Værmeldingen i området lød på full storm fram til cirka klokken 7 tirsdag morgen.