Grønt lys for disp på fire scootere

Hovedutvalget for næring, drift og miljø tar seg nå av disp-søknader for motorferdsel i utmark. Administrasjonen har sett nærmere på de ulike søknadene for i vinter, blant annet fra NRK som i kjent stil har store planer for Finnmarksløpet.

I Alta har de søkt om dispensasjon for inntil fire snøscootere i perioden 9. mars til 16. mars.

– Vi anser at søkeren har påvist et særlig behov for transport og fyller kravene. Vi ser ikke at transporten vil være til vesentlig hinder eller ulempe for andre interesser, heter det i en positive innstillingen.

NRK er avhengig av dispensasjon til flere scottere for å lage reportasjer i forbindelse med deres TV-sendinger, slik de har gjort ved tidligere anledninger

– Alta kommune har ikke mottatt negative henvendelser i forbindelse med denne praksisen, heter det.