– Garanterer fødeavdeling og akuttilbud

En meget skuffet Trine Noodt fikk klar beskjed hos rådgiverkorpset som har støttet partileder Trine Skei Grande under regjeringsforhandlingene om at det ikke er noen enighet om akutt eller fødetilbud i Alta. Det avkrefter nå partileder og nytt regjeringsmedlem Trine Skei Grande.

– Det som det er enighet om i regjeringsplattformen er en stor seier for både Trine Noodt og Alta/Kautokeinos befolkning. Det blir ikke sykehus i Alta det nærmeste året, kanskje ikke fullverdig akuttsykehus i løpet av denne stortingsprerioden, men det skal bli vesentlig mer akuttfunksjoner og fødetilbudet skal styrkes vesentlig, sier partileder Skei Grande til Altposten.

Misforståelse

Hun beklager på det sterkeste at rådgiverkorpset har vært for bastante på hva som ligger inne i regjeringsdokumentet når de tidligere mandag snakket med Noodt. At Trine Noodt tok til tårene overfor Altaposten i skuffelse og frustrasjon over jobben Venstre har gjort, har hun forståelse for slik det ble framstilt.

– Jeg har selv stått på torget i Alta lovet 7000 mennesker her et vesentlig bedre føde- og akuttilbud. Det løftet løper jeg ikke fra, og det vi har fått til i regjeringsforhandlingene er ikke full oppfyllelse av et akuttsykehus, men vi er på vei mot en løsning der folk i Alta/Kautokeino skal kunne ha samme trygghet for liv og helse som andre sammenlignbare steder i landet, fastholder Venstre-lederen.

Kommer mer

I morgen vil regjeringspartnerne utdype det som står om helsetilbudet i Alta i en egen firepunkts erklæring. Altaposten kommer tilbake til de konkrete punktene på et senere tidspunkt.

Samtidig garanterer Skei Grande at Helse Nord enten må ta konsekvensen av de utredninger som er gjort, både internt og eksternt, om sykehustilbudet i Vest-Finnmark eller iverksette nye utredninger.

– Nå må Helse Nord begynne å lytte til hva folk i Alta forteller. Det er opplagt at akutt- og fødetilbudet her ikke er oppgradert i forhold til den geografi og befolkninsmengde som er her. Det vesentlige er at folk i denne regionen skal kunne føle trygghet for liv og helse. Det skal Venstre i regjering kjempe for til det er faktum, og vi starter allerede i morgen.

– Hva sier du til Trine Noodt?

– Jeg har allerede ringt Trine Noodt og forklart at vi har fått en seier, og at hun må få finnmarkingene til å feire den. Så må de heller komme ut med kjeft til meg, Venstre og den nye regjeringen om vi ikke makter å følge opp det vi har lovet. Trine kan tørke tårene og stå opp med rak rygg.