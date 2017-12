Har fått en million for å huse oppdrettsnæringen

nyheter

– De gjør en viktig jobb som vertskap for næringen, og det skal de få betalt for, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i en pressemelding fra nærings- og fiskeridepartementet.

Kommunene Alta, Hammerfest, Loppa, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, Lebesby, Nesseby, Båtsfjord og Sør-Varanger har i dag fått utbetalt midler fra Havbruksfondet.

Fiskeridirektoratet utbetaler i dag 60 millioner kroner til om lag 170 kommuner og fylkeskommuner. Dette er den første utbetalingen fra fondet, skriver Sandberg i pressemeldingen.

Kommer mer penger

Hammerfest har fått over 670.000 kroner, mens Båtsfjord har fått drøyt 50.000 kroner. Også fylkeskommunen har fått penger, 615.000 kroner.

- Utbetalingene i denne omgangen er bare en liten smakebit og kommunene har mye mer i vente. Vi er nå i ferd med å tildele ny vekst i oppdrettsnæringen, som kan gi betydelige inntekter til kommunene og fylkeskommunene i 2018. Mitt håp er at de ser denne gulroten, og at det stimulerer dem til å legge til rette for næringen, sier fiskeriministeren.

Havbruksfondet ble opprettet i juni 2016. Målet er at lokalsamfunnene skal få mer igjen for jobben de gjør for å legge til rette for oppdrettsnæringen.

Pengene som Fiskeridirektoratet nå utbetaler stammer fra to ulike vekstordninger. Det dreier seg om vederlag fra tilbudet om 5 prosent vekst mot strenge lusekrav, og ordningen med variabelt tillatt biomasse.