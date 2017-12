Avis: FlyViking legger ned Hammerfest-ruta

nyheter

Det er lokalavisa for Hammerfest, Hammerfestingen, som via sine facebooksider (se posten nederst i artikkelen) melder at FlyViking kutter alle flyvninger til byen.

– Det er to grunner til det. Belegget er så lavt at det ikke svarer seg å drive ruta. Når vi samtidig har fått en forsinkelse på rundt fire måneder på vårt fjerde fly, så velger vi å heller styrke våre andre flyruter i Norge, sier administrerende direktør Heine Richardsen i FlyViking ifølge avisa.

Lavt belegg trekkes fram som den viktigste årsaken. Richardsen ønsker ikke overfor avisa å si noe om hva belegget har vært. Han vil heller ikke skylde på passasjerene, men peker på at de blant annet har manglet et fullgodt bookingsystem.

– Vi ønsker å takke alle som har benyttet seg av oss. Så kan det hende at vi kommer tilbake, vi følger med på Hammerfest, sier Richardsen.