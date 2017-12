Vil utvide Brustad-buene

nyheter

Reglene for søndagshandel og konsekvensene av eventuelle endringer har vært vurdert av et regjeringsoppnevnt utvalg. Og konlusjonen deres er utvidelse av størrelsesbegrensningen for kiosker og dagligvarebutikker, og de foreslår at alle andre butikker på 150 kvadratmeter eller mindre får holde åpent på vanlige søndager. Med åpningstid mellom 13.00 og 19.00, i tillegg til enkelte helligdager, skriver NTB.

Per i dag er de såkalte Brustad-buene 100 kvadratmeter eller mindre.

Utvalgsleder Erling Lae sier de har jobbet for å fremme et forslag for en modell som hvis man skal skjerme søndager, vil stå seg over tid og som kan få bred nok oppslutning. Men at forslaget vil føre til en viss liberalisering av dagen lovverk.

– Jeg skulle ønske at stortingsflertallet var villige til å hoppe opp av skyttergraven. Dette dreier seg ikke om man skal beholde dagens regler eller avskaffe dem, men om man kanskje skal endre dem noe og forbedre dem noe, sier Lae til NTB.

Dramatisk

Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen sier torsdag at forslaget fra flertallet i utvalget vil føre til en dramatisk endring, der flere vil måtte jobbe på søndager.

– Arbeiderpartiet er glade for at et mindretall bestående av LO, NHO og Virke er enige om at dagens regelverk i det store og hele bør videreføres slik at søndagen forblir en annerledesdag, fortsetter Trettebergstuen. Hun sier Ap kommer til å jobbe for at den liberaliseringen som flertallet i utvalget ønsker seg, ikke blir noe av.

Ikke enstemmig

Et mindretall bestående av tre utvalgsmedlemmer mener gjeldende regelverk i all hovedsak burde føres videre. Blant dem er Trine Lise Sundnes, forbundsleder i Handel og Kontor. Hun synes det er beklagelig at flertallet konkluderer som de gjør.

– Det har vært en veldig tilspisset og opphetet debatt, og den offentlige samtalen har vært preget av veldig sterke oppfatninger, og enten et ja eller nei til søndagsåpent. Det arbeidet utvalget har gjort, gir oss muligheten til en mer balansert debatt med et helt oppdatert kunnskapsgrunnlag, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) til NTB.