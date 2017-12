Gave koster 1,5 mill.

nyheter

Idrettshallen i Kautokeino trenger et ordentlig kjøkken til store bryllup og andre arrangementer. Gaven fra Thom hotell er derfor kjærkommen.

Må bygges om

For at gaven skal kunne tas i bruk, må imidlertid hallen bygges om for rundt halvannen million kroner. Formannskapet mente en halv million kroner ville være nok til å få montert gaven fra Thon, men en ny utredning viste at kostnadene ville bli 1.5 millioner kroner.

Bør økes

Venstres Anton Dahl syntes det var stort sprik når montering blir en million dyrere enn hva formannskapet trodde. Hans Ole Eira fra Flyttsamelista foreslo at budsjettet bør reguleres med 1.5 millioner kroner, slik at man kan få installert et skikkelig kjøkken i idrettshallen.

Kommunestyret gikk enstemmig inn for å sette av halvannen million til ombygging og installering av nytt kjøkken.

– Det er et flott samfunnsansvar som Thon tar når de gir en gave til kommunen, sa ordfører Johan Vasara.