Nettbrett til Kaiskuru- og ungdomsskoleelevene

I første omgang er det elevene på 1-4-skolen i Kaiskuru som politikerne nå setter av penger til nettbrettkjøp for. Deretter følger ungdomsskolene. Ordførerpartiene har bestemt seg for nettbrett-undervisning skal innføres ved flere skoler. I begrunnelsen heter det at Elvebakken skole i flere år har lagt opp undervisningen ved at alle elevene hatt nettbrett. Det har gitt gode resultater.

– Dette ønsker vi nå å utvide til å gjelde flere skoler. I denne runden starter vi med 1-4 i Kaiskuru, hvor elevene skal videre til Elvebakken der nettbrett er i bruk. I tillegg skal også ungdomsskolene få nettbrett til sine elever. Det settes av ressurser til dette i investeringsbudsjettet med 800.000 kroner i 2018, følges opp med 300.000 kroner i 2019 og 200.000 kroner i 2020, heter det i meldingen fra posisjonspartiene Ap, SV, Krf, MDG og uavhengig representant.