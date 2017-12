Falt og slått ut

nyheter

Prologen i sprinten i Davos ble ingen suksess for Finn Hågen Krogh. Tverrelvdalen-løperen har slitt med formen, og når han skulle bevise at den er sitigende var han uheldig og falt i proglogen i dagens WC-renn. Dermed kom han over ni sekunder bak den norske vinneren Johannes Kæbo. Til tross for fall var han like bak svenske Emil Jønsson, som lenge lå an til å gå videre som siste løper nummer 30. Dermed er det fortsatt håp om at Finn Hågen kan vise seg å være tilbake i form når han i morgen går nytt World Cup-renn, men da distanserenn i Davos.