– Gi ungene ukelønn for å forstå pengene

nyheter

Det sier Asgeir Jørgensen Krane, finansiell rådgiver i SpareBank1 Nord-Norge. Tidligere i høst, nærmere bestemt 1. november, gjennomførte Alta-kontoret den store sparedagen.

– Vi ser lokalt at det er stor interesse rundt barns forståelse av sparing, og ikke minst så ser vi at det er mange barn som er opptatt av det å spare, påpeker rådgiveren.

Under sparedagen var banklokalet var fylt med barn som hadde spart smått og stort, og som nå skulle sette pengene i banken.

– Dette tar vi som tegn på at foreldre er opptatt av at barna lærer å spare, og ikke minst at barna er motivert for å spare, og ikke bare forbruke, synser Jørgensen Krane.

– Bruk ukelønn

Med overgangen fra ukelønn, kontanter og sparegris til kort og smarttelefon, svekkes norske barns forståelse for økonomi og egne penger. Nye, digitale verktøy kan gi dem bedre kontroll på eget forbruk. Forskning viser nemlig at stadig flere unge mellom 18 og 30 får betalingsanmerkninger, og en rekke studier viser at mellom 12 og 22 prosent av unge og unge voksne har utfordringer med overshopping. Problemene starter vanligvis i slutten av tenårene eller i begynnelsen av tjueårene, og sammenfaller gjerne med den alderen da man etablerer egen økonomi.

– Vi ønsker å hjelpe foreldre med å lære barna sine gode økonomiske vaner med bankkort og på digitale verktøy tidlig, slik at barna er best mulig rustet når de en dag skal stå på egne ben. Her er sparing helt sentralt, fordi det lærer barna å planlegge økonomien og ta bevisste valg, forteller finansrådgiveren Jørgensen Krane.

Pilotprosjekt

I et nasjonalt pilotprosjekt for å gjøre det enklere for barn å forstå penger og økonomi, samarbeider Sparebanken med over 300 barn som tester ulike digitale løsninger i en egen mobilbank-app. Erfaringene fra prosjektet forteller at noen av dem bruker uttrykket «å miste penger», om å bruke penger på vanlig måte. Flere forteller også at de ikke trenger å spare selv, fordi de uansett får penger fra foreldrene til ting de ønsker seg.

Forskning viser at økonomisk forståelse går i arv. Barn som vokser opp i familier med god økonomi og høyt utdanningsnivå har bedre forutsetninger for å få god kontroll på økonomien som voksne – mens det er motsatt for de som vokser opp i familier med lavere utdanning og mindre god økonomi.

Forbrukerøkonomens råd

Barn som får tidlig og god forståelse for bruken av egne penger, tar gjerne større eierskap i familieøkonomien når de blir eldre, for eksempel i form av sparing til ferier eller julegavehandling. Studier viser at barn som vokser opp med et aktivt forhold til egen sparing, med veiledning fra sine foreldre, har færre økonomiske bekymringer som voksne. De opplever i større grad selv at de er flinke til å håndtere penger, og de har et mer positivt forhold til egen økonomi.

– Dette handler om å lære barna noen grunnleggende økonomiske prinsipper: spare, skape, bruke og dele. Det er veldig bra at det nå begynner å komme gode, digitale verktøy som kan hjelpe foreldre med å forklare og vise barna sammenhengen mellom penger inn og penger ut, og til å motivere dem til sparing, sier forbrukerøkonom i SpareBank 1, Magne Gundersen.

Dette er forbrukerøkonomens fem tips til foreldre som vil lære barna sine om personlig økonomi.