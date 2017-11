Jakter dunjakke-eier

nyheter

Per Olav Sara håper at han gjennom Altaposten skal få alarmert eieren slik at den får nytte av jakken hun har betalt 3.599 kroner for. Sara har gjort sin egen etterforskning basert på kvitteringen som lå i posen sammen med dunjakken.

– Jeg fant jakken i en pose ved siden av søppeldunken på utsiden av Amfi fredag 10. november, og leverte den til politiet den 13. november. På forespørsel fra meg noen dager senere bekrefter politiet at eieren ikke har meldt seg, og at de heller ikke har funnet eieren, forteller Sara.

Hans egen «etterforskning» viser at det er en dame av en eldre årgang som har kjøpt jakken på Magasin Nord. Opplysningene i kvitteringen sendte han til Magasin Nord hvor betjeningen husket handelen, og de bekreftet at det var en dame som hadde handlet.

– Jakken ble betalt med et kort, og det står et kontonummer på kvitteringen. Jeg har ingen mulighet til å sjekke ut hvem sitt konto-nummer det er, men håper bilde av jakken i Altaposten kan gjøre at eieren drar til politiet og får jakken sin, sier Per Olav.