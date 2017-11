Vil gjøre hverdagen bedre for demente

nyheter

I dag torsdag inviterer dagsenteret i Øksfjord til et kurs hvor de som deltar får innsikt i hva et tilrettelagt dagtilbud til demensrammede består i.

Bedre lagt til rette

Hvilken hensikt har et tilbud og hva man vet om virkningen av tilrettelagte dagtilbud. Under kurset vil deltakerne få vite mer om etablering av slike tilbud, om det som kalles for "innpå tunet"-prosjektet og en presentasjon av tilrettelagt tilbud for personer med demens. Her vil det bli en rekke eksempler fra kommuner som tilbyr aktiviteter til demente på ulike nivåer og en orientering om tilrettelagte tilbud både for dem med demens og pårørende til personer med demensdiagnose. Det blir et innblikk i hvordan man kan etablere og drive et dagaktivitetstilbud også til hjemmeboende personer, heter det i invitasjonen til å delta på dette kurset.

Blir lovfestet

Bakgrunnen for kurset er at kommunen fra 2020 har en lovfestet plikt til å tilby et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens. Mange kommuner tilbyr i dag dagaktiviteter, men en ny oversikt fra Helsedirektoratet viser store fylkesvise forskjeller i antall kommuner med dagaktivitetstilbud. Det er fremdeles mangelfull utbygging av tilbudet i forhold til antall personer med demens på landsbasis.

Det er Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse som har utarbeidet kurstilbudet til fylkesmenn, kommuner, utviklingssenter, eventuelt andre interesserte, om hvordan etablere og drifte dagaktivitetstilbud. Kurstilbudet inkluderer 3-4 timers forelesning av en fagperson fra Aldring og helse. Undervisning skjer gjennom forelesninger og dialog.