Forhandlet vekk kutt

nyheter

KrF og Venstre ble nemlig enige med regjeringen om Statsbudsjettet 2018. Der er de planlagte kuttene til folkehøgskolene borte.

Reaksjonene var sterke etter at forslaget til statsbudsjettet ble lagt fram i høst, blant annet fra rektor Henning Iversen ved skolen i Øvre Alta.

KrF og Venstre har fått medhold i en rekke saker, blant annet når det gjelder folkehøgskolene. Kuttforslaget på 25 millioner kroner og kutt til studiestøtte for andreårselever er avblåst i det endelige forslaget, som det nå er flertall for.

– KrF har stått på for folkehøgskolene i lang tid, og nå får vi endelig gjennomslag for vårt engasjement for folkehøgskolene, sier partileder Knut Arild Hareide i en pressemelding.