– Ylva kan mørklegge Alta

Direktør i Alta Kraftlag, Per Erik Ramstad, sier ekstremværet Ylva kan føre til at lokale områder står i fare med å kobles ut på grunn av feil i strømtilførselen inn til Troms og Finnmark.

– Strømforsyning under ekstremvær er en risikosport fordi området hvor Ylva nå herjer i utgangspunktet er i en sårbar forsyningssituasjon. Det er påvist feil på ei linje. Kommer det flere feil må det rasjonering til, i praksis utkobling av lokale områder, forklarer Ramstad.

Han vil ikke angi noen sjanse for at utkobling blir iverksatt, men peker på at ekstremvær er en utfordring der forsyningssituasjonen i utgangspunktet er sårbar.

– Vi kan forebygge utkoblingen, men da må vi alle slå av og spare strøm. Til sammen vil det gi et merkbart mindre forbruk. Den andre måten er at strømproduksjonen lokalt i Finnmark kjøres på maks. Det gjelder både vindkraft og vannkraft. Selv om Alta Kraftlag er en liten produsent har også vi fått melding med forespørsel om å kjøre produksjonen på maks. De fire vindkraftanleggene i Finnmark vil også produsere det de kan, men her er vi avhengig av naturen, klargjør Ramstad og legger til:

– Vi er avhengig av vind for produksjon, men blir det for mye vind, slår møllene seg av på grunn av sikkerhetssituasjonen. Foreløpig er det bra med vind, men godt under sikkerhetsgrensen.

Kraftbransjen i Finnmark er organisert i en såkalt KBO, det vil si en kraftberedsskapsorganisasjon. I praksis et verktøy for at Statnett kan få inn info og holde kraftbransjen i Finnmark oppdatert på tiltak som iverksettes.