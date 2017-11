30-doblet inntektene

nyheter

Dagens næringsliv kunne utpeke Alta-bedriften til årets gasellevinner i Finnmark.

Fire små entreprenører slo seg sammen for å kjempe om de store kontraktene. Fire år senere er inntektene 30-doblet. De har økt omsetningen fra 6,6 millioner kroner i første driftsår i 2013 til 214 millioner kroner i fjor.

– Det har vært en formidabel utvikling. Nå har vi fått en ny stor kontrakt på drift og vedlikehold av veiene i Nord-Troms, på 300 millioner kroner. Det er et resultat av at vi slo bedriftene våre sammen, sier daglig leder Christian Oskarsson (37) i Anlegg Nord til avisa.

Han har selv vokst opp i en familie «der alle jobber mye». Faren bygde opp en Rema-butikk som Christians søster overtok. Broren driver Dekkmann-butikken i Alta.

For å kvalifisere til vekstlisten må aksjeselskapene, dokumentert med regnskaper levert til Brønnøysundregisteret, over fireårsperioden fra 2013 til 2016 ha doblet driftsinntektene fra minimum en million kroner det første året i tillegg til at driftsresultatet samlet skal gå i pluss.