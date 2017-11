– Dette vil fenge alle

nyheter

Er det ett foredrag om livsglede du bør få med deg, da mener Grete Rugland at det er dette:

– Per Anders Nordengen kommer til oss for å prate om det å gjøre det beste ut av livet sånn som livet har blitt. Selv om det kanskje er et tungt tema, så skal han gjøre det på lettfattelig måte hvor både humor og alvor går hånd i hånd, sier Rugland, daglig leder for N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge.

For de som ikke kjenner Nordengen er han prest, foredragsholder, forfatter og samtaleveileder.

– Som en liten gulrot, kommer Ole Edvard Antonsen til å ha et musikalsk innslag for oss, skyter Rugland inn.

Samarbeidsprosjekt

Kreftkoordinator i Alta kommune, Helena Marie Hykkerud forteller at det hele startet mens de snakket om å gjøre noe for pårørende.

– Det finnes lite arrangementer for pårørende og andre. Samtidig jobber vi alle på veldig på tvers med folk i alle ulike livssituasjoner. Det vi fant ut, er at vi river ned veggene mellom de ulike organisasjonene med et slikt arrangement – vi gjør noe som fenger alle, forteller hun.

For alle

Rugland understreker at selv om temaet kanskje virker tungt, så er det åpent for alle. For selv om man ikke nødvendigvis har opplevd en tung periode i livet, er det bra å ha noen verktøy hvis den dagen kommer.

– De aller fleste har i perioder opplevd perioder der ting ikke går helt som man har tenkt. Det å ha fokus på å gjøre det beste ut av situasjonen, i stedet for å strebe etter å endre noe kanskje aldri blir, er viktig. Nordengen forteller om alt dette med både humor og alvor.

Høyt under taket

Til tross for at to timer kan virke knapt, vil det bli anledning til å treffe andre og snakke med organisasjonene.

– Utfordringen er at Ole Edvard Antonsen spiller julekonserten sin klokken åtte, så vi må være ute halv åtte. Det blir pause innimellom så man kan snakke med oss og hverandre og gjøre avtaler hvis det er folk som ønsker det, avslutter hun.