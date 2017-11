Holder søvnen deg våken?

nyheter

Narkolepsi, idiopatisk hypersomni, søvnapnè, søvnløshet (insomnia). Også i Alta finnes det mennesker med disse diagnosene. Noen er også medlemmer i Søvnforeningen, som nå holder åpent informasjonsmøte i Alta.

– Det er store mørketall. Langt fra alle som trenger hjelp, får det, ofte fordi fastlegen ikke kan nok om søvnsykdommer, sier Pål Stensaas,styreleder i Søvnforeningen.

Snakke om søvnløshet

Søvnforeningen er en frivillig pasientorganisasjon som ivaretar interessene til personer med en søvnsykdom, og når de nå besøker Alta, står spesielt søvnapné og søvnløshet på programmet.

– Parallelt holder vi et fagseminar for fagpersonell i helsevesenet, hvor vi har med oss eksperter fra et kompetansesenteret NEVSOM, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomniersier, sier Stensaas.

Farlige konsekvenser

Stadig blir vi påminnet hvor viktig god søvn er for både fysisk og psykisk helse. Samtidig er det stadig flere som sliter med å få sove, eller snorker kraftig og har hyppige pustestans.

– Uten behandling kan søvnproblemene utløse mange alvorlige sykdommer som hjerteinfakt og hjerneblødning, sier styrelederen.

Utstyr som kan hjelpe

Det åpne informasjonsmøtet om søvnapnè og søvnløshet holdes i Alta 28. november, på Scandic Alta Hotell kl 16-19. Foreningen har med seg mye forskjellig utstyr og informasjon som kan hjelpe, og de holder også gratis brukersamling for søvnapnépasienter og søvnløse og deres pårørende.

– På møtet kan du stille spørsmål og møte andre med samme diagnose. Ta gjerne med deg familie og venner som kan ha behov for informasjon. Møtet er åpent for alle, og vi serverer et enkelt måltid slik at det går an å komme direkte fra jobb/skole, sier Stensaas, som av hensyn til bestilling av mat ønsker beskjed fra deg om du vil delta: sovnforeningen@gmail.com eller sms: 48280383