– Det var fint å møtes

Forfatterlivet kan være ensomt, og da er det godt å kunne møtes en gang i blant. Alta Bibliotek har i så måte blitt en viktig aktør, og lørdag 18. november var mange lokale forfattere invitert med som deltakere på Bokmarked. Her fikk de prate om sitt forfatterskap, og presentere boken eller bøkene sine.

Veteraner

– Det er fint å kunne møtes på denne måten, sier Laila Stien og Anna Opdøhl, to av forfatterne som deltok på Bokmarkedet. De er begge veteraner i faget, og der Stien har gjort seg kjent som fremragende i sjangeren novelle, har Opdøhl dikt og lyrikk som spesialfelt. Opdøhls dikt er blant annet ofte å se i Altaposten.

En god trøst

– Jeg har utgikk 12 diktsamlinger på mitt morsmål polsk, men foreløpig ingen på norsk. Det står kanskje for tur, sier Anna, som i dag dikter på sitt andrespråk norsk. Den store forskjellen mellom språkene har å gjøre med rytme og melodi, sier hun. Mange kjenner Opdøhl som tannlege, men dessverre gjør leddgikten at hun for tiden er ute av stand til å stå i dette yrket. Trøsten er at hun får mer tid til lyrikken, og malingen sin.

Må lese

– Det viktigste rådet jeg kan gi nybegynnere med dragning mot det å skrive, er å lese, sier Laila Stien.

– Du må være interessert i god litteratur, det er alfa og omega. Respekt for faget er også viktig, for det å skrive er så absolutt et fag, sier Stien. Det er også et godt råd, sier hun, å stå på selv om man møter motbakke.

– Det opplever vi alle i blant, sier Stien.