Anmeldte politiet for å ikke rykke ut – saken henlagt av spesialenheten

nyheter

Det fremgår i en avgjørelse fra spesialenhetens at en person anmeldte ansatte ved operasjonssentralen i Finnmark for unnlatelse av å rykke ut. Dette etter at personen hadde meldt fra om utforkjøring og mulig promillekjøring.

Fire timer unna

Spesialenheten innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg, hvor det står at politiets operasjonssentral tilkalte ambulanse og brann.

– Ulykkesstedet var over fire timer med ferje fra nærmeste politipatrulje, og politiet rykket derfor ikke ut. Operasjonssentralen fikk blant annet A til å sikre noen bevis på stedet. Politiet startet etterforsking av saken på første ordinære arbeidsdag etter helg, heter det.

Saken er henlagt uten etterforsking, da det ikke er sannsynlig at politiet har opptrådt straffbart.