Bonde ber fortvilt om hjelp: – Krise om de er gått til fjells

Bonde Peter Bech i Mathisdalen er fortvilet. Det er over en måned siden han har sett kvigene sine, mange av dem drektige, som han mistet under flyttinga fra sommerbeitet.

– Vi hadde vært og hentet dem fra sommerbeitet på Ongajokfjellet rundt midten av september. Da vi var på tur ned lia var det blitt mørkt og skummelt å gå der, så vi lot dyra bli liggende der over natta. Da vi skulle opp og hente dem ned morgenen etter var de borte. Vi antar at de har gått tilbake til fjellet, men vi har ikke funnet dem. Til tross for at vi har leita hver dag, med hjelp fra venner og naboer, sier bonden, som sier at den siste observasjonen ble gjort 23.september på Ongajærvi.

Han har også hatt kontakt med reindriftssamene, men de skal heller ikke ha sett noe.

– Dermed håper vi at de ikke er på vidda. For da er det kritisk. Der er det vinter nå. Mange av kvigene er også drektige, sier Bech, som lurer på om kvigeflokken kan ha gått helt til Langfjordbotn eller mot Burfjord.

– Dersom noen har sett en kvigeflokk eller noen kviger ute nå ber jeg om at de tar kontakt med meg. Det er jo ikke vanlig med kyr ute nå. Dersom de har kommet seg inn i et dalføre eller en skog har de trolig klart seg, sier Bech.

Bech kan nås på telefon: 414 16 702.