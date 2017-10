nyheter

NTB har lagt ut en oversikt som viser hvor mange fødsler som skjer under transport i alle fylkene helt tilbake til 2008 (tall per 1000 fødsler slik at de er sammenlignbare på tvers av fylkene).

– Utviklingen i Finnmark er uthevet, Sogn og Fjordane ligger høyt over alle andre, heter det.