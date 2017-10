Hvordan stemmer du i Helse Nord, Kari?

nyheter

I et brev fra ordføreren i Alta kommune, sendt tirsdag kveld til Helse Nord for videresending til styremedlemmene i Helse Nord, blir styremedlemmene i Helse Nord satt under press, og det personlige ansvaret for hver enkelt framheves.

«Hvert styremedlem har et selvstendig ansvar for best mulig helsetjenester for flest mulig mennesker innenfor tilgjengelige ressurser. Det må derfor foreligge en uhildet utredning før en beslutning av bygging av nytt sykehus vedtas», skriver ordfører Monica Nielsen.

Styret i Helse Nord har to representanter oppnevnt fra Finnmark. De to fra Finnmark er Kari Jørgensen og Johnny-Leo Jernsletten. Sistnevnte har meldt sykdomsforfall. Dermed er det kun Kari Jørgensen til å ivareta Finnmarks interesser. Jørgensen har i flere perioder vært representant i styret i Helse Nord, men har ikke markert seg med dissens eller innspill i forhold til sykehusstrukturen i Finnmark. Jørgensen er til daglig kommuneadvokat og ansatt i Alta kommune.

Alta-ordfører Monica Nielsen har overfor Altaposten pekt på at beslutningsgrunnlaget for milliardinvesteringene i nytt sykehus ikke foreligger, og at den siste gjennomgangen til Oslo Economics som har vurdert beslutningsgrunnlaget for Alta kommune er av samme oppfatning. Dermed kan også utredningsplikten som lovmessig fastsatt være brutt.