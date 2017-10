I kveld kan du spille inn ønske om nye boligområder

nyheter

Selv om det åpnes for nye innspill skriftlig fram til 17. november, vil dagens folkemøte for Tverrelvdalen-, Rafsbotn- og Saga-området være den siste skikkelige muligheten til eksempelvis få fram ønske og krav om flere boligområder.

– Jeg vil nok nyansere det litt mer. Prosessen lukkes ikke etter møtet i kveld, heller ikke for Alta øst. Det vil blant annet bli et siste av åtte folkemøter torsdag for sentrums-Alta. Her vil det være mulig å komme med innspill også for andre geografiske områder av Alta. Samtidig vil jeg oppfordre flest mulig til å benytte anledningen til å møte opp i kveld for å gi sine innspill til oss. Når vi har et utkast til ferdig rullert plan, kanskje om ett års tid, vil det bli en ny høring, forklarer Hallgeir Strifeldt, fagansvarlig Arealplan.

Møtet i kveld, mandag, vil bli avholdt på Saga Grendehus og starter klokken 18.00.

– Vi skal ha åtte folkemøter, og har altså avhold seks. Alle med bra oppmøte og hvor det har kommet mange gode innspill. Jeg tror vi har fått et representantivt bilde av hvilke forventninger som rører seg, og mange innspill på hvordan vi kan utnytte arealet vi har til rådighet på en best mulig måte, klargjør Hallgeir Strifeldt.