Tre skadde i møteulykke

- Det vi vet er at det er to kjøretøy som er involvert i en møteulykke fem minutters kjøring fra Øksfjord. Foreløpig melding fra helsepersonell er at minst èn av de tre skadde har kritiske skader, sier operasjonsleder Svein Erik Jakobsen til Altaposten.

Politiet fikk melding om ulykken 16.32 og Jakobsen sier litt over klokka 18 til Altaposten at politiet akkurat har ankommet ulykkesstedet hvor både brannvesen, ambulanse og to helikoptere er tilstede. Et Sea-king fra Banak og en luftambulanse fra Tromsø.

- Er det front-til front?

- Om det er direkte front til front vet vi ikke, men det er en møteulykke, sier operasjonslederen.

Alderen til de skadde har ikke poltiet oversikt over på dette tidspunkt.