Utfordrer Bakke-Jensen på forsvarsplaner i nord

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt forventer at den nye forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen (H) vil bygge et bedre forsvar i nord.

– Jeg har store forventninger til at Bakke-Jensen bidrar til å endre regjeringens forslag om Hærens framtid, slik at det blir bedre forsvar i nord. At Hæren får helikopterstøtte i nord er enda viktigere når vi bygger opp forsvarsevnen i Finnmark, sier lederen av utenriks- og forsvarskomiteen til NTB.

– Jeg håper også han kan bidra til at investeringene til Hæren ikke blir skjøvet langt fram i tid, fortsetter Huitfeldt.

Hun sier hans forgjenger Ine Eriksen Søreide (H) har bidratt til god dialog med Stortinget.

– Det håper jeg han følger opp på en god måte.

