Kun tre av ti sorterer denne riktig

10 millioner stekeformer går årlig i feil dunk.

– Stekeformer av aluminium leveres inn i kommunens returordning for metallemballasje, så fremt de ikke er tilgriset av matrester. Er de tilgriset, bør de skylles ut av før de sorteres. Så enkelt er det altså, sier Bjarte Grostøl i en pressemeldig fra Grønt Punkt Norge.

Grostøl er styreleder i Norsk Metallgjenvinning, selskapet som drifter returordningen for metallemballasje i Norge.

Kun tre av ti gjør det riktig

En landsdekkende måling TNS har gjort for Grønt Punkt Norge, viser at bare tre av ti nordmenn kildesorterer stekeformen korrekt i dag. Halvparten kaster i stedet formen i restavfallet som går til forbrenning, viser målingen. To av ti oppgir at de ikke kjøper produkter som kommer med stekeformer.

– Årlig forbruker vi om lag 19 millioner store stekeformer og 51 millioner mindre aluminiumformer, som leverpostei og kattemat. Til sammen utgjør dette omlag 670 tonn emballasje, forteller Grostøl.

Men alt er ikke negativt.

– Over ni av ti nordmenn oppgir at de kildesorterer metallemballasje, så vi vet at viljen til å være miljøvennlig er der, sier han.

Viktig gjennvinning

Omkring 75 prosent av aluminiumen som noensinne er produsert gjennom historien, er fortsatt i bruk. Ifølge Hydro kan aluminium resirkuleres i det uendelige uten tap av kvalitet. Man kan lage 20 nye stekeformer av omsmeltet aluminium for den energien det krever å produsere én stekeform ved hjelp av primæraluminium.

– Dermed går mye verdifull aluminium i restavfallet til spille, sier Grostøl.