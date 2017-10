Ber direktøren for Fefo gå av

nyheter

Hun mener han ikke er skikket til jobben og ber han forlate sin stilling etter hans Nussir-utspill.

– Olli bryter sin egen formålsparagraf når han går offentlig ut og støtter Nussirs planlagte gruvedrift og sjødeponi i Repparfjorden, heter det i en pressemelding fra Eriksen Fjellgren.

Hun mener rett og slett at Fefo-direkøren er på kollisjonskurs med lovverket.

– Finnmarksloven sier at fylkets grunn og naturressurser skal forvaltes særlig som grunnlag for samisk kultur, men en eventuell etablering av gruvedrift med sjødeponi i Repparfjorden vil være ødeleggende for reindrifta og sjøsamiske fiskerier i området, hevder hun, samtidig som hun mener anken i Nesseby-saken motarbeider fylkets befolkning.