Vil bruke mer oljepenger

I neste års statsbudsjett legger staten opp til å bruke 231,1 milliarder kroner av oljeinntektene. Det er en økning på 5,5 milliarder fra forrige budsjett.

Oljepengebruken er på 2,9 prosent av oljefondet, noe som er litt under grensen som regjeringen har satt på 3,0 prosent.

– Det utgjør drøyt 43.000 kroner per innbygger. Hver sjuende krone som brukes over offentlige budsjetter, hentes nå fra pensjonsfondet, skriver regjeringen og viser til Statens pensjonsfond utland, som populært kalles oljefondet.

Ap fornøyde

Arbeiderpartiet er fornøyd med nedgang i oljepengebruken i statsbudsjettet for 2018.

– Dette er noe Ap og mange økonomer har varslet lenge, nemlig at doblingen i oljepengebruk ikke kan fortsette, sier finanspolitisk talsmann Trond Giske til NRK.

Kunne vært mindre

Sjeføkonom Lars Haartveit i Virke mener budsjettet speiler en oppgang i norsk økonomi, men at den ikke ser veldig sterk ut.

Nøkkeltallene Finansdepartementet kunngjorde torsdag morgen, viser at regjeringen har lagt seg litt under handlingsregelen på 3 prosent for bruk av oljepenger. De beregner å bruke 2,9 prosent av oljefondet i budsjettet for 2018.

– Ser vi på de mer langsiktige utfordringene vi står overfor med tanke på aldrende befolkning, så burde avstanden opp til handlingsregelen vært større, sier Haartveit.

Moderat

Økningen i oljepengebruken i statsbudsjettet for 2018 er på det nivået NHO hadde ventet.

Sjeføkonom Øystein Dørum sier til NTB at han i forkant mente at økningen i oljepengebruken burde ligge i den nedre delen av intervallet 0–10 milliarder kroner, men at han så for seg at økningen trolig ville ligge nærmere 10 milliarder kroner.

– Nå har vi fått en slags fasit. Vi vet at økningen i oljepengebruken tilsvarer 0,1 prosent av fastlands-BNP, det er cirka 3 milliarder kroner. Avrunding gjør at vi ikke kan si om det er 2 eller 4, men det er i alle fall et tall som ligger i nedre del av dette intervallet. I så måte er det lavere enn det jeg hadde regnet med, og i så måte også bedre i samsvar med både situasjonen i norsk økonomi, og regjeringens budskap i perspektivmeldingen – nemlig at den økningen vi har hatt i oljepengebruken de siste årene, den kunne ikke fortsette, sier Dørum.

Regjeringen smører økonomien neste år med en oljepengebruk som tilsvarer 2,9 prosent av oljefondets verdi.

– Man har kommet under 3 prosent delvis fordi oljefondet har økt kraftig, og mer enn man så for seg i revidert nasjonalbudsjett, så man har hatt noe medvind.

– Dette er et svært så moderat opplegg, sier Dørum.