Per Arne fikk skudd i vinduet

nyheter

– Vi føler oss ikke tatt på alvor av politiet, sier Irene og Per Arne Jensen i Øvreveien på Elvebakken. Irene sier at hennes brødre og sønner rett og slett er rasende. Over det som har skjedd, samt over politiets fravær i saken. Sønnen Ruben Ingebrigtsen kan bekrefte dette.

– Det er forkastelig at politiet ikke rykker ut og i det minste tar en forklaring når en sånn episode inntreffer, sier han til Altaposten.

Det var få minutter før klokken 23 torsdag 5. oktober, at det brått smalt i det ene av ekteparets stuevindu. Til alt hell har de lydisolerte og derfor ekstra solide spesialglass, dette for å dempe støy fra E6.

– Det er trolig grunnen til at kula ikke gikk gjennom begge glassene og rett i nakken på Per Arne, sier Irene, som sier de satt med ryggen til vinduene og så på fjernsyn da det smalt.

Over E6?

– Jeg hørte en rekke bank i veggene like før, og har i ettertid tenkt at det kanskje var skudd det også, sier Per Arne. Han tror det er snakk om et kraftig luftvåpen drevet av gasspatron, eller en kaliber .22, såkalt salong. Hvor det ble skutt fra er uvisst, mye mulig ble det skutt tvers over E6. Irene spratt opp og så ut da det smalt, og sier hun så noen løpe vekk fra området ved huset deres.

– Vi ringte politiet med en gang, og den hyggelige damen sa hun skulle sørge for at politiet i Alta fikk det opp på skjermen sin. Hvis vi ikke hørte noe innen lunsj fredag, måtte vi selv ta kontakt med dem, sier ekteparet.

Fredagen kom uten snurten av politi, og da Irene ringte dem i 11-tiden, og Per Arne i 14-tiden, lovet de innen ny frist enten å stille opp, eller i det minste å ringe.

Helgen ødelagt

– De verken stilte opp eller ringte. Det syns vi er løftebrudd, sier paret, som er i sekstiårene og ikke har noe uoppgjort med noen. De tror det er snakk om pøbelstreker, men av et slag som både er livsfarlig og vel verdt en oppfølging. Også av hensyn til forsikringsselskapets krav om anmeldelse av forholdet, ønsker de at politiet ser på saken.

– For vår del ble hele helgen ødelagt. Hver kveld når det begynner å skjømmes, merker vi tankene komme. Det er umulig å sove trygt og godt om natten etter en slik opplevelse, sier de.

– Det siste nå er at politiet på nytt har lovet å komme, men vi får se. Vi syns det er merkelig at det skal gå døgnevis etter en sånn episode, sier paret.

Regionlensmann Svein Tore Nilsen bekreftet i 15-tiden mandag at paret ringte operasjonssentralen torsdag klokken 23, og beklager at det har tatt så lang tid.

– I dag mandag ettermiddag har vi vært på stedet og fotografert skaden og tatt i mot anmeldelse. Vi beklager at vi ikke var der på fredag, slik vi ganske riktig lovet.

Hadde mye å gjøre

Det betyr ikke at saken ikke blir tatt på alvor. Langt i fra, sier Nilsen. Innbrudd og skadeverk på privat bolig er høyt prioritet både nasjonalt og regionalt, sier han, nettopp på grunn av den utrygghet som Irene og Per Arne har satt ord på etter hendelsen. I tillegg sier Nilsen at her kunne folk blitt skadet, noe som øker alvorligheten.

– Vi hadde svært mye å gjøre, og en temmelig aktiv helg. Det er bakgrunnen for at vi ble sene, verken vrangvilje eller noe annet, sier han.

– Vi beklager i høyeste grad det paret har opplevd, og vi forstår deres reaksjon. De må for all del ta kontakt om noe slikt skulle skje igjen, og vi er også ute etter tips fra andre folk i denne saken, sier lensmann. Det er ennå for tidlig for Nilsen å si noe om hva slags våpen som kan ha blitt brukt, men han bekrefter at saken ikke blir glemt, og at den naturligvis blir satt i sammenheng om noe tilsvarende skulle skje.