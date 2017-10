Dette skjedde mens du sov

nyheter

Ut ifra hva politiet opplyser på Twitter, ser det ut til at det har vært stor aktivitet i både øst- og vestfylket i løpet av natten.

I Alta ble en patrulje tiltalt til en privatadresse, hvor personen hadde vært involvert i et slagsmål. Personen var lettere skadet, og politiet oppretter en sak på hendelsen.

Slagsmål nummer to i løpet av fant også sted i Alta, nærmere bestemt ved tverrelvdalkrysset.

– Politiet rykker ut til stedet. Patruljen på stedet fant en lettere skadet mann, som kjøres til helse. Den andre involverte i slagsmålet, er dratt fra stedet i en bil, heter det.

Politiet melder også at en Mann i 40-åraene anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort i Alta.

I Hammerfest er to damer i 20-årene anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted. Damene ble også bortvist fra sentrum.

Videre melder politiet at en mann i 30-årene er bortvist fra Hammerfest sentrum på grunn av høy beruselsesgrad og utagerende adferd/klammeri mot andre. Litt senere traff politiet på mannen igjen, slik at han ble anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg.

På morgenkvisten, ved syv-tiden, melder politiet om nok et slagsmål. Denne gangen ved et hybelhus i Hammerfest.

– Politi og ambulanse rykker ut til stedet, heter det.

I Kirkenes hadde politiet tre hendelser i løpet av natten, fremgår det at politiets twittermeldinger.

– En beruset mann i 40-årene er gitt pålegg av politiet om å fjerne seg fra sentrum. Bakgrunnen er utagerende adferd på utested, heter det.

Politiet i Kirkenes avsluttet også en fest med mindreårige i området Skytterhusfjellet. Her var det seks-syv deltakere som måtte forlate festen, da patruljen banket på døren.

Politiet i Kirkenes ble også tilkalt til en adresse i Kirkenes sentrum, etter klager på høy musikk, men da patruljen kom frem, var det stille på stedet.

I Båtsfjord ble det knust en rute i en ytterdør, ifølge politiet. En patrulje var tilkalt til et leilighetskompleks, etter melding om forstyrrelse av natteroen.

I Honningsvåg fikk operasjonssentralen til politiet melding om en mann, som har hoppet på sjøen ved fergekaia i Storbukt.

– Nødetatene rykker ut til stedet, melder politiet.

Her kom to personer til unnsetning og hoppet i etter for å berge mannen som hoppet på havet.

– Tre personer fraktet til helse, en nedkjølt, melder politiet.