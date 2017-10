Advarer mot svindel-epost: – Slett denne!

nyheter

– Vi har igjen blitt gjort oppmerksom på at det er sendt ut falske e-poster hvor avsenderen utgir seg for å være Shell. Det virker som at e-postene stadig blir mer profesjonelle. Disse e-postene er ikke sendt ut av Shell og vi anbefaler å slette dem, heter det i en pressemelding fra selskapet som drifter Shell i Norge, St1.

En av e-postene opplyser om at personen får gratis drivstoff hos Shell hvis han/hun trykker på lenken.

– Dersom du har klikket på lenken og avslørt dine kortdetaljer, ta kontakt med banken din. Hvis du opplever virus kontakt din dataleverandør, heter det.

Gode råd