Når skal man bytte dekk?

Høsten er i anmarsj, og det glatte føret kan komme som julekvelden på kjerringa.

– Vi har hatt en usedvanlig varm og solrik september, men nå går vi inn i oktober og om vi vil eller ikke så begynner det å bli kaldere og en risiko for glatte veger, sier Jørn Simonsen, avdelingsdirektør i Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen Region nord i en pressemelding.

Men, hvordan var det nå med disse datoene for dekkskifte?

Ifølge vegvesenet er det lov å kjøre med piggdekk i Nordland, Troms og Finnmark fra 16. oktober. I resten av landet er datoen 1. november. Samtidig er det verdt å merke seg at det er førers ansvar å sørge for at bilen til enhver tid er sikret tilstrekkelig veigrep.

– Dette innebærer at dersom føret der det skal kjøres krever bruk av piggdekk, så kan disse legges på før de nevnte datoene, heter det.

Er det meldt snø, glatt føre eller temperaturfall der du skal kjøre, kan du altså bytte til piggdekk før 16. oktober i de nordlige fylkene, og før 1. november i resten av landet.