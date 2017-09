– Ka i hælvete e d dåkker har marinert i den ytrefileten?

Følgende hjertesukk ble levert på Facebook fra Hilbert Kandola etter en handletur hos Kiwi i Vadsø på lørdag:

– Sku kjøpe mæ en god ytrefilet til helga, men ka i hælvete e d dåkker har marinert i den ytrefilet (gull,heroin el.) siden den e så jævlig dyr????

Når Altaposten ringer Kandola mandag morgen utdyper han gjerne hva han mener om prisen fra Finnmark Rein, som står bak det aktuelle kjøttet Kandola ønsket seg i stekepanna lørdagskvelden.

– Jeg mener at jeg i vår betalte rundt 449 kroner kiloen for ytrefilet, og når prisen nå var skutt opp med 200 kroner ble det i drøyeste laget. Hadde det vært indefilet hadde jeg ikke mukket, men for ytrefilet blir det mer enn jeg er villig til å betale, sier han.

Og han er ikke alene om å mene at reinkjøttet er blitt vel dyrt. På Facebooksiden får han støtte fra flere som mener at det ikke er verdt prisen og at reinkjøtt ikke lenger er for den gjennomsnittlige nordmann å spise. Andre er uenige og kommenterer at man jo bare kan spise laks, gris eller kylling i stedet, mens en sier: Er ikke alle som har råd til sportsbil heller. Andre trekker sammenligningen med kongekrabbe inn i bildet, som jo også har en høy pris, særlig sør i landet.

Kunne vært enda dyrere

Daglig leder i Finnmark Rein, Are Figved, må bare bekrefte at indre- og ytrefilet av rein ikke er som en vanlig folkebiff og trolig heller ikke kommer til å bli det.

– Betalingsviljen er 699 på indrefilet og vel så det. Vi er stadig vekk tomme for filet. Det er faktisk butikker som selger indrefilet for 899 kroner og fortsatt går det ut, så dette er et knapphetsgode, fastslår Figved.